Островитянка задолжала налогов больше чем на 400 тысяч рублей

Жительница областного центра оплатила многотысячный долг по налоговым платежам, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

В отделе судебных приставов по Южно-Сахалинску № 1 на исполнении находилось производство в отношении гражданки о взыскании более 400 тысяч рублей налогов и сборов. Зная о последствиях неисполнения своих обязательств, женщина не торопилась добровольно погашать задолженность, к судебному приставу-исполнителю на приём она не явилась.

При проверке имущественного положения должницы, судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Согласно ответа ГИБДД, на имя гражданки зарегистрировано транспортное средство НИССАН АТЛАС, 1992 года выпуска, в связи с чем судебным приставом-исполнителем незамедлительно был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля.

Согласно полученного ответа сотового оператора, на имя должницы был зарегистрирован номер телефона, в ходе телефонного разговора гражданка пояснила, что задолженность погасить не может и будет платить частично.

Судебный пристав-исполнитель приехал к адресу проживания гражданки для наложения ареста на транспортное средство. Осознав, что ареста имущества можно избежать только при полном погашении долга, сахалинка оплатила его через мобильное приложение.