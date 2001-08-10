Островитянка задолжала налогов больше чем на 400 тысяч рублей
Жительница областного центра оплатила многотысячный долг по налоговым платежам, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
В отделе судебных приставов по Южно-Сахалинску № 1 на исполнении находилось производство в отношении гражданки о взыскании более 400 тысяч рублей налогов и сборов. Зная о последствиях неисполнения своих обязательств, женщина не торопилась добровольно погашать задолженность, к судебному приставу-исполнителю на приём она не явилась.
При проверке имущественного положения должницы, судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Согласно ответа ГИБДД, на имя гражданки зарегистрировано транспортное средство НИССАН АТЛАС, 1992 года выпуска, в связи с чем судебным приставом-исполнителем незамедлительно был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля.
Согласно полученного ответа сотового оператора, на имя должницы был зарегистрирован номер телефона, в ходе телефонного разговора гражданка пояснила, что задолженность погасить не может и будет платить частично.
Судебный пристав-исполнитель приехал к адресу проживания гражданки для наложения ареста на транспортное средство. Осознав, что ареста имущества можно избежать только при полном погашении долга, сахалинка оплатила его через мобильное приложение.
Комментарии - 0
Другие
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Увидеть Сахалин с высоты птичьего полета смогут посетители «Улицы Дальнего Востока»
- 09:20 Сегодня Четыре новые школы откроют на Сахалине к началу учебного года
09:40 Сегодня Сахалинский Чехов-центр поделился планами на предстоящий сезон
- 10:10 Сегодня Больше 2,8 тысяч человек получают военную пенсию в Сахалинской области
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
- 11:00 14 Августа Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
- 12:00 15 Августа В Яблочном автомобилист сбил пешехода и скрылся
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?