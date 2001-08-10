Тымовчанину придётся отработать долги по алиментам

За долги по алиментам жителю Тымовского района назначено 40 часов обязательных работ. Как ТИА "Острова" рассказали в областном УФССП, мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако решение суда он не исполнял, несмотря на предупреждения судебного пристава о последствиях неуплаты алиментных платежей.

В результате, за игнорирование требований исполнительного документа представитель закона составил в отношении отца протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал последнего виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.