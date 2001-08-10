Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2019
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10:30, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Замруководителя областного УФССП ответит на вопросы холмчан

В следующую среду, 28 августа, замруководителя управления федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава области Елена Чупракова проведет выездной прием граждан. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского УФССП.

Все желающие смогут задать все интересующие вопросы по адресу: г. Холмск, ул. Советская 93а. Начало встречи в 11:00.

Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8 (42-433) 5-94-19. Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на сайте ФССП.

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