Невельчанин оплатил кредит, чтобы не лишиться дорогого имущества

В отделе судебных приставов по Невельскому району было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который, оформив кредит на сумму более 175 000 тысяч рублей, не выполнил его условия, вследствие чего образовался долг.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УФССП, будучи уведомленным о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, сахалинец в добровольном порядке оплату долга не произвёл и на прием в отдел судебных приставов не явился.

В связи с этим, выехав по месту жительства должника, представитель закона произвел арест имущества, которое было оставлено на ответственное хранение владельцу с предупреждением об уголовной ответственности в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи его третьим лицам. Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику его законное право самостоятельно реализовать арестованное имущество.

Осознав, что несвоевременная оплата долга грозит не только риском лишиться имущества, но и дополнительными затратами, должник оплатил задолженность в полном объёме в кратчайшие сроки включая исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.