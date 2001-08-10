Холмчанка задолжала своим сыновьям больше миллиона рублей
Равнодушная к судьбе собственных детей жительница Холмского района привлечена к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание сыновей, находящихся в специализированной школе-интернат. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
Женщина, обязанная ежемесячно выплачивать 1/3 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетних детей, добровольно не исполняла решение суда и не оказывала сыновьям никакой материальной помощи. Сумма задолженности составила более 1 150 000 рублей.
В результате, в отношении должницы судебный пристав-исполнитель составил протокол по ч. 1 ст. 535.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал последнюю виновной и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ, которые в дальнейшем женщина так и не отработала. В связи с этим судебным приставом-исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ, результатом рассмотрения которого стало наказание в виде административного ареста на 5 суток.
Отбыв наказание, должница продолжала уклонятся от уплаты алиментов, в связи с чем дознаватель ОСП По Холмскому району в отношении неё возбудил уголовное дело, по итогам рассмотрения которого суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и приговорил к 7 месяцам исправительных работ с 5 % удержанием из заработной платы в доход государства.
Отработав наказание, сахалинка так и не начала исполнять свои обязательства и на работу устраиваться не торопилась, что вновь стало основанием для возбуждения в отношении неё уголовного дела. В результате суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и приговорил к 8 месяцам исправительных работ с 5% удержанием из заработной платы в доход государства.
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