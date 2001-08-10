Больше 400 тысяч рублей задолжала южносахалинка своему ребёнку

Оплатить долг по алиментам сахалинку побудил риск сорвать поездку за рубеж. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное управление ФССП.

В южно-сахалинском отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы, обязанной ежемесячно выплачивать ¼ часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребёнка, находящегося в детском доме. Должница решение суда исполняла нерегулярно, в связи, с чем у неё образовалась задолженность в размере 440 тысяч рублей.

Проверка показала, что имущества, принадлежащего на праве собственности, официального источника дохода и счетов в кредитных организациях сахалинка не имеет. Вместе с тем, в отношении женщины было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы России, что, в итоге, и стало для неё стимулом оплатить алименты из-за запланированной поездки за рубеж. Осознав, что отменить вынесенное ограничение возможно лишь после погашения всей суммы задолженности, должница в кратчайшие сроки оплатила долг по алиментам в полном объёме. Также должница сообщила судебному приставу-исполнителю о своём трудоустройстве, теперь алименты будут удерживаться из её заработной платы.