Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2019
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14:00, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Больше 400 тысяч рублей задолжала южносахалинка своему ребёнку

Больше 400 тысяч рублей задолжала южносахалинка своему ребёнку

Оплатить долг по алиментам сахалинку побудил риск сорвать поездку за рубеж. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное управление ФССП.

В южно-сахалинском отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы, обязанной ежемесячно выплачивать ¼ часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребёнка, находящегося в детском доме. Должница решение суда исполняла нерегулярно, в связи, с чем у неё образовалась задолженность в размере 440 тысяч рублей.

Проверка показала, что имущества, принадлежащего на праве собственности, официального источника дохода и счетов в кредитных организациях сахалинка не имеет. Вместе с тем, в отношении женщины было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы России, что, в итоге, и стало для неё стимулом оплатить алименты из-за запланированной поездки за рубеж. Осознав, что отменить вынесенное ограничение возможно лишь после погашения всей суммы задолженности, должница в кратчайшие сроки оплатила долг по алиментам в полном объёме. Также должница сообщила судебному приставу-исполнителю о своём трудоустройстве, теперь алименты будут удерживаться из её заработной платы. 

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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