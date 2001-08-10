Сахалинские судебные приставы взыскали 1,6 млн алиментов ко Дню знаний

Областное управление федеральной службы судебных приставов провели ежегодную акцию «День знаний впереди – алименты заплати!», приуроченной к празднованию 1 сентября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского УФССП.

Так, в период с 19 по 30 августа сотрудники ведомства провели множество рейдов, в результате которых отработали 693 исполнительных производства и взыскали накануне очередного учебного года 1,6 млн рублей.

Представители закона применяли весь комплекс мер, направленных на побуждение должников к оплате долгов или принудительное взыскание алиментов. В ходе рейдов наложены аресты на имущество сахалинцев на сумму свыше 72 тыс. рублей. В акты описи и ареста, в основном, попали мебель, бытовая техника и мобильные телефоны. Также, 1601 неплательщик алиментов был ограничен судебными приставами в праве выезда за пределы Российской Федерации, 65 должников оказались ограничены в пользовании специальным правом в виде управления транспортным средством, а 167 сахалинцев - в праве совершать регистрационные действия в отношении своего автотранспорта до полного погашения задолженности. Кроме того, за минувшие 2 недели представители закона составили 30 административных протоколов по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и возбудили 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов. Свыше 100 копий исполнительных документов направлено по местам работы должников в целях обращения взыскания на их заработную плату, выдано более 40 направлений в ОКУ «Центр занятости населения».

Более того, помимо мер принудительного исполнения сахалинскими судебными приставами была оказана благотворительная помощь по сбору в школу семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, например, в Южно-Сахалинске, Александровск-Сахалинском и Анивском районах сотрудники ведомства организовали закупку канцелярских принадлежностей и других школьных предметов для пяти многодетных и малоимущих семей, в одной из которой имеются дети-инвалиды. При выборе подарков учитывались пожелания родителей или опекунов.