Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2019
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17:00, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Главный судебный пристав области проведет приём граждан в Южно-Курильске

В предстоящую пятницу, 6 сентября, руководитель регионального управления ФССП – главный судебный пристав области Андрей Кононов проведет прием граждан. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу контролирующего ведомства.

С 9:00 до 10:30 часов все желающие смогут лично задать интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям ведомства. Прием пройдет по адресу: Южно-Курильск, ул. Гнечко, 6.

Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42-455) 2-13-38, 2-14-04.

Кроме того, у сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области.

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