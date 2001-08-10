Сахалинское управление федеральной службы судебных приставов напоминает о «телефоне доверия» и призывает граждан, располагающих сведениями о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц ведомства, незамедлительно сообщать об этом по номеру 8 (4242) 72-29-78.

Как отметили ТИА "Острова" в УФССП, в своем сообщении обратившемуся необходимо назвать фамилию, имя, отчество, номер домашнего, мобильного или рабочего телефона, а также почтовый адрес. За соблюдение конфиденциальности полученных сведений работники управления несут персональную ответственность. По каждому обращению проводится проверка, а заявителю в письменном виде направляется обоснованный ответ.

Кроме того, в рабочее время функционирует «автоматический секретарь» 8 (4242) 50-05-51, на автоответчике которого можно оставить конфиденциальное сообщение по вопросам, касающимся работы службы.