Южносахалинец оплатил долг по налогам, чтобы не лишиться смартфона

Житель областного центра оплатил задолженность по транспортному налогу лишь после ареста его смартфона. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

Задолжав перед государством около 180 тысяч рублей, автолюбитель не предпринимал мер для добровольной оплаты налога, что привело к вмешательству со стороны судебных приставов.

Самостоятельно должник не торопился выйти на связь с судебным приставом-исполнителем, застать мужчину по месту его жительства не представлялось возможным. Однако после применения ряда ограничительных мер, в том числе на совершение регистрационных действий в отношении его автотранспортного средства, неплательщик явился по оставленному ему извещению в городской отдел судебных приставов на приём. Установив в ходе беседы с должником имущество в виде смартфона «Apple iPhone 8», сотрудник ведомства подверг гаджет аресту. От законного права на самостоятельную реализацию арестованного имущества, стоимостью до 30 тысяч рублей, сахалинец отказался и, чтобы не лишиться имущества, через 3 дня погасил задолженность в полном объёме.