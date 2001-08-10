Южносахалинец оплатил долг по налогам, чтобы не лишиться смартфона
Житель областного центра оплатил задолженность по транспортному налогу лишь после ареста его смартфона. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.
Задолжав перед государством около 180 тысяч рублей, автолюбитель не предпринимал мер для добровольной оплаты налога, что привело к вмешательству со стороны судебных приставов.
Самостоятельно должник не торопился выйти на связь с судебным приставом-исполнителем, застать мужчину по месту его жительства не представлялось возможным. Однако после применения ряда ограничительных мер, в том числе на совершение регистрационных действий в отношении его автотранспортного средства, неплательщик явился по оставленному ему извещению в городской отдел судебных приставов на приём. Установив в ходе беседы с должником имущество в виде смартфона «Apple iPhone 8», сотрудник ведомства подверг гаджет аресту. От законного права на самостоятельную реализацию арестованного имущества, стоимостью до 30 тысяч рублей, сахалинец отказался и, чтобы не лишиться имущества, через 3 дня погасил задолженность в полном объёме.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
- 10:20 Сегодня ВТБ и ГК «Бриллиант» построят четырехзвездочный отель в Южно-Сахалинске
- 09:30 Сегодня Пункт для управления космическими аппаратами построят в Поронайске
- 09:50 Сегодня Около 300 легкоатлетов соберёт «Анивское кольцо»
10:35 Сегодня Юные сахалинцы вышли на зарядку с паралимпийскими чемпионами
- 10:00 29 Августа Пенсионер сбил пешехода в Южно-Сахалинске
12:00 29 Августа Артисты Чехов-центра покажут новый спектакль в автобусе
10:30 29 Августа Современные жилые кварталы появятся в Южно-Сахалинске
- 13:00 30 Августа Минимальную пенсию повысили в Сахалинской области
10:30 5 Августа Сахалинцам предлагают показать своё видение мира через объектив камеры
10:44 6 Августа Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Мои острова - моё будущее
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?