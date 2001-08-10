Руководители областных правоохранительных органов проконсультируют тымовчан

В предстоящую среду, 11 сентября, в прокуратуре Тымовского района (ул. Кировская, 97) пройдет личный прием граждан. С 14:30 до 17:30 его проведут зампрокурора Сахалинской области Олег Данильченко, руководитель регионального следственного управления Александр Тюменцев и заместитель начальника областного УМВД Владимир Московой.

Лицам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. На личном приеме граждане могут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях закона.

Предварительная запись осуществляется до 10 сентября по месту нахождения прокуратуры и по телефону: 8 (42-447) 2-14-39, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинской прокуратуры.