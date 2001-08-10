Судебные приставы проконсультируют сахалинцев
День единого приема граждан пройдет в областном управлении федеральной службы судебных приставов. 24 сентября все желающие могут обратиться в ведомство по вопросам, входящим в компетенцию ФССП.
В Южно-Сахалинске прием граждан будет проводиться с 14:00 до 20:00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 45. Предварительная запись ведется по телефону: 8 (4242) 72-25-02.
Кроме того, обратиться на прием к руководству службы судебных приставов могут и иностранцы. Для этого также необходимо заранее записаться по указанным телефонам, а затем в назначенный день явиться в районный отдел судебных приставов (по месту фактического проживания), где будет подключен аудиомост, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу УФССП.
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