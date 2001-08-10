Оплатить алименты своему ребёнку южносахалинца побудила трудотерапия
Административное наказание в виде обязательных работ побудило сахалинца иначе относиться к родительскому долгу и начать выплату алиментов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.
Решением суда житель Южно-Сахалинска обязан выплачивать 1/4 часть всех видов своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребёнка, однако к исполнению родительского долга надлежащим образом так и не приступил. В результате нерегулярных выплат у должника образовалась задолженность в размере 85,5 тысяч рублей.
Проверка имущественного положения неплательщика показала, что постоянного официального заработка и имущества, принадлежащего ему на праве собственности, он не имеет. При этом общения с судебным приставом-исполнителем гражданин старался избегать, что привело к его принудительному приводу в отдел судебных приставов.
Отобрав у сахалинца объяснение по факту неуплаты алиментных платежей свыше 2-х месяцев, представитель закона составил в отношении мужчины протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», рассмотрев который, суд признал должника виновным в неуплате алиментов без уважительных причин и назначил наказание в виде 50 часов обязательных работ.
Не желая в дальнейшем сталкиваться с мерами принудительного характера, в частности с уголовной ответственностью, предусмотренной ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», сахалинец в кратчайшие сроки погасил задолженность по алиментам.
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