Житель Южно-Сахалинска заплатит 300 тысяч рублей за дачу взятки

Южно-Сахалинским городским судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областной транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в июле 2019 года индивидуальный предприниматель предложил сотруднику транспортной полиции 40 тысяч рублей за возвращение принадлежащего ему алкоголя, ранее изъятого из незаконного оборота. После вручения взятки правоохранителю злоумышленник был задержан.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.