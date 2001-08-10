Сахалинец задолжал сыну 118 тысяч рублей

Сахалинец, безответственно относящийся к исполнению судебного решения, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УФССП.

Житель Анивского района решением суда обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере 1/4 части всех видов дохода. Однако мужчина всячески уклонялся от исполнения своих обязанностей, в связи с чем образовалась задолженность в размере 118 тыс. руб.

Проверка имущественного положения показала, что ни денежных средств на счетах в кредитных организациях, ни зарегистрированных прав на имущество гражданин не имеет. Мер к трудоустройству предпринимать не желал.

В итоге, за уклонение от уплаты алиментов более 2-х месяцев в отношении анивчанина судебным приставом-исполнителем составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Если отбывание назначенного наказания не побудит мужчину к выплате задолженности, ему грозит уголовная ответственность.