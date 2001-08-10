Тымовчанин не оплатил тысячу рублей штрафа и попал за решётку
Нежелание оплачивать штраф обернулось для жителя Тымовского района административным арестом. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
Мужчине, привлеченному к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, который в установленный срок он не оплатил.
В связи с чем, в местном отделе судебных приставов в отношении сахалинца возбуждено исполнительное производство и составлен протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа. Санкции данной статьи предусматривают двукратное увеличение суммы неоплаченного штрафа, обязательные работы сроком до 50 часов либо административный арест сроком до 15 суток.
В результате, рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и подверг административному аресту сроком на 3 суток. Более того, отбывание назначенного наказания не отменяет обязанность гражданина оплатить имеющуюся задолженность.
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