Житель Ноглик не мог продать автосервис из-за долгов

За неуплату кредитных платежей в местном отделе судебных приставов в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании 480 тысяч рублей. Однако с исполнением судебного решения в добровольном порядке сахалинец не торопился, пишет ТИА "Острова" со ссылкйо на пресс-службу регионального УФССП.

Судебным приставом-исполнителем применен весь комплекс мер с целью взыскания образовавшейся задолженности. Согласно ответов от регистрирующих органов установлено, что у мужчины в собственности имеется нежилое помещение автосервиса, в отношении которого вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий, которое и побудило должника к оплате долга.

Когда у мужчины возникла необходимость продажи автосервиса, он не смог его переоформить на нового владельца и сделка не состоялась. Тогда он явился в отдел судебных приставов, где ему представителем закона было разъяснено, что отмена вынесенного постановления возможна только после погашения задолженности в полном размере.

В итоге, чтобы сделка по продаже имущества состоялась, мужчина оплатил долг в полном объеме. Помимо этого, ему придется заплатить еще исполнительский сбор в размере 33500 рублей за несвоевременное принятие мер к оплате долга.