Сахалинка погасила долги, чтобы о них не узнали на работе

В отделе судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району были возбуждены три исполнительных производства в отношении местной жительницы. Женщина задолжала 39 тысяч рублей коммунальных платежей. Зная о необходимости погашения долга, сахалинка не торопились исполнять свои финансовые обязательства, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Проверив имущественное положение неплательщицы, сотрудник ведомства установил место её работы, куда, в целях исполнения требований исполнительных документов, направил постановление об обращении взыскания на заработную плату должницы.

Узнав о поступлении данного документа на адрес работодателя, сахалинка в срочном порядке явилась в отдел судебных приставов для получения разъяснений. В ходе беседы судебный пристав-исполнитель разъяснил ей порядок взыскания имеющейся задолженности, после чего гражданка сразу же погасила долг по коммунальным услугам в полном объёме, так как не желала, чтобы начальство и другие работники организации узнали о наличии у неё долговых обязательств. Кроме того, женщина оплатила исполнительский сбор в размере 3 тыс. рублей, вынесенный за неоплату задолженности в установленный законом срок.