Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2019
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14:30, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Островитянка задолжала 100 тысяч ребенку-инвалиду, которого бросила

Решением суда на гражданку возложена обязанность выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка-инвалида, который с рождения находится под опекой государства. Однако к исполнению родительского долга сахалинка не приступила. В результате, у женщины образовалась задолженность в размере 100 тысяч рублей, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на областное УФССП.

Проверка имущественного положения должницы показала, что постоянного официального заработка и имущества, принадлежащего ей на праве собственности, она не имеет.

В итоге, установив у женщины наличие водительского удостоверения, представитель закона вынес постановление об ограничении вождения автомобиля, после чего гражданка погасила задолженность в полном объёме. Более того, сахалинка стала надлежащим образом производить ежемесячные выплаты.

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