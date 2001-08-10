Островитянка задолжала 100 тысяч ребенку-инвалиду, которого бросила

Решением суда на гражданку возложена обязанность выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка-инвалида, который с рождения находится под опекой государства. Однако к исполнению родительского долга сахалинка не приступила. В результате, у женщины образовалась задолженность в размере 100 тысяч рублей, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на областное УФССП.

Проверка имущественного положения должницы показала, что постоянного официального заработка и имущества, принадлежащего ей на праве собственности, она не имеет.

В итоге, установив у женщины наличие водительского удостоверения, представитель закона вынес постановление об ограничении вождения автомобиля, после чего гражданка погасила задолженность в полном объёме. Более того, сахалинка стала надлежащим образом производить ежемесячные выплаты.