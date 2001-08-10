Вождение машины оказалось для сахалинца важнее сына
Житель Ногликского района оплатил задолженность по алиментам лишь после применения комплекса ограничительных мер. Мужчина обязан ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына алименты в размере 1,35 МРОТ, однако решение суда исполнял нерегулярно, в результате чего сумма задолженности по алиментам составила 30,5 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
Так как проверка имущественного положения сахалинца показала, что официально он нигде не работал, а застать его дома сотрудникам ведомства не удавалось, судебный пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении права должника на выезд за пределы РФ, о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего мужчине транспортного средства, об обращении взыскания на денежные средства неплательщика, находящиеся в банке, а также предупредил последнего об ограничении в пользовании специальным правом в виде управления транспортным средством.
В итоге, осознав к каким последствиям привело уклонение от уплаты алиментов и не желая в дальнейшем столкнуться с административной и уголовной ответственностью, родитель как можно скорее погасил задолженность в полном объёме, а также оплатил исполнительский сбор, вынесенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в размере 7% от суммы долга.
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