Мужчина пытался незаконно провести на Сахалин больше 20 тысяч долларов
Незадекларированные 20 860 долларов США выявили таможенники в аэропорту Южно-Сахалинска у пассажира, прибывшего из Сеула (Республика Корея). Рюкзак с деньгами был обнаружен на рентген-аппарате при прохождении таможенного контроля, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областной таможни.
Молодой человек подтвердил наличие валюты и предъявил таможенникам декларацию на иностранном языке, которую он заполнил при вылете из Сеула. При этом российских таможенных правил о подаче декларации в таможенные органы России при перемещении валюты от свыше 10 000 долларов США соотечественник не знал. Сумма наличных денег, обнаруженная у пассажира при досмотре, составила 20 860 долларов США, следовательно, подлежала письменному декларированию.
В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ. 10860 долларов изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни. Остальные деньги возращены пассажиру.
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