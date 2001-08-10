Миллион рублей задолжал сахалинец своим детям

В отделе судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району на исполнении находились два исполнительных производства о взыскании с юридического лица задолженности на общую сумму 500 тысяч рублей. Должник своевременно и добровольно исполнил свои финансовые обязательства и перечислил указанную сумму на депозитный счёт структурного подразделения в полном объёме, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Однако, в ходе исполнения требований исполнительного документа судебному приставу-исполнителю стало известно, что гражданин-взыскатель в другом отделе судебных приставов является должником по алиментным обязательствам и долгое время уклоняется от исполнения возложенных на него родительских обязанностей, что привело к образованию задолженности перед несовершеннолетними детьми в размере 1 млн рублей.

В результате оперативного обмена сведениями о должнике в отдел судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району поступило постановление о списании денежных средств с депозитного счёта данного отдела в счёт погашения задолженности по алиментам. Таким образом, на данный момент родитель «оплатил» половину долга по алиментам взысканными в его пользу денежными средствами. Более того, на основании полученных сведений будут проведены необходимые мероприятия по установлению местонахождения должника и взысканию оставшейся суммы задолженности.