Сахалинец едва не лишился судна из-за долгов

В отделе судебных приставов по Корсаковском району на исполнение поступил исполнительный лист в отношении юридического лица о взыскании суммы долга в размере более 7 млн рублей. Постановление было вручено должнику, однако вовремя требования он не исполнил, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 502 тысяч рублей. Кроме того, проведена проверка имущественного положения неплательщика, в результате которой установлено зарегистрированное рыболовное судно.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном УФССП, должник пытался скрыть имущество от судебного пристава, а именно покинуть порт приписки Невельск. В результате оперативных действий судно удалось задержать путем направления в адрес капитана порта Невельск требования о запрете на его выход в море.

Даже после проведенных мероприятий должник сумму долга не погасил. 7 октября сотрудники отдела выехали в порт Невельск и произвели арест рыболовного судна, которое было оставлено на ответственное хранение материально-ответственному лицу - капитану судна - с предупреждением об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Только после ареста имущества, должник осознал всю серьезность ситуации, а именно возможности лишится имущества, приносящего доход. В тот же вечер на депозитный счет отдела, должником произведена оплата долга по исполнительному производству, а также исполнительского сбора в полном объеме.