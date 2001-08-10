Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2019
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15:30, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Заместитель главного судебного пристава области проконсультирует холмчан

Выездной прием граждан пройдет 17 октября в отделе судебных приставов по Корсаковскому району. Его проведет замруководителя регионального УФССП – заместитель главного судебного пристава области Иван Угрюмов.

Все желающие смогут лично задать ему все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания и другие.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 по адресу: Холмск, ул. Советская, д. 93а. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42433) 5-94-19.

Кроме того, задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения можно на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области в разделе «Интернет-приемная», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

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