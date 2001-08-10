Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2019
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14:00, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Тымовчанин избежал ареста имущества, оплатив долг по кредиту

В отделе судебных приставов по Тымовскому району на исполнении находилось производство в отношении местного жителя. Он задолжал кредитной организации 20 тысяч рублей. Однако исполнять свои финансовые обязательства мужчина не торопился, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

В связи с этим, судебный пристав-исполнитель выехал по месту жительства должника с целью проверки его имущественного положения. Гражданин, осознав, что представитель закона вправе подвергнуть аресту его имущество, находящееся в квартире, на сумму соразмерную задолженности, погасил сумму долга в полном объёме.

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