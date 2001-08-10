Жителю Ноглик придется отработать уголовный штраф

В отделе судебных приставов по Ногликскому району на исполнении находилось производство в отношении местного жителя. С мужчины взыскивали 220 тысяч уголовного штрафа за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УФССП, суд предоставил сахалинцу рассрочку выплаты - по 10 тысяч рублей ежемесячно. Но по истечении пяти месяцев должник умышленно перестал исполнять решение суда, несмотря на предупреждение судебного пристава-исполнителя об ужесточении наказания в случае неуплаты.

В результате, судебным приставом-исполнителем было направлено представление в суд о замене осужденному уголовного штрафа на иной вид наказания. После рассмотрения представления судом было принято решение о замене уголовного штрафа на отбывание 300 часов обязательных работ.