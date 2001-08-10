Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2019
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09:00, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Неоплаченный кредит едва не помешал охинцу выехать за границу

Чтобы выехать за пределы России, жителю Охинского района пришлось погасить задолженность перед кредитной организацией. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

За неуплату кредитных платежей в местном отделе судебных приставов в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании более 600 тысяч рублей. Однако с исполнением судебного решения в добровольном порядке должник не торопился.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Именно ограничение оказало должное воздействие на должника.

В итоге, должнику необходимо было выехать за границу РФ, и тогда он явился в отдел судебных приставов, где ему представителем закона было разъяснено, что отмена вынесенного постановления возможна только после погашения задолженности в полном размере. Мужчине ничего не оставалось, как полностью погасить долг перед кредитной организацией.

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