Сахалинец оплатил долги за ЖКХ, чтобы не лишиться имущества

В отделе судебных приставов по Тымовскому району было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который задолжал в пользу коммунальной компании более 35 тысяч рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

В целях принудительного взыскания долга судебный пристав-исполнитель наложил арест на домашнее имущество, принадлежащее должнику, в результате в акт описи и ареста попала бытовая техника и мебель. Представитель закона разъяснил гражданину его право самостоятельно реализовать имущество стоимостью не более 30 тысяч рублей.

Обдумав свое положение и не желая лишиться нажитого имущества, а также обременять себя дополнительными затратами, мужчина в кратчайшие сроки погасил всю сумму задолженности и исполнительский сбор за несвоевременное принятие мер к оплате долга.