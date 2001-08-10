Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2019
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09:30, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинец оплатил долги за ЖКХ, чтобы не лишиться имущества

В отделе судебных приставов по Тымовскому району было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который задолжал в пользу коммунальной компании более 35 тысяч рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

В целях принудительного взыскания долга судебный пристав-исполнитель наложил арест на домашнее имущество, принадлежащее должнику, в результате в акт описи и ареста попала бытовая техника и мебель. Представитель закона разъяснил гражданину его право самостоятельно реализовать имущество стоимостью не более 30 тысяч рублей.              

Обдумав свое положение и не желая лишиться нажитого имущества, а также обременять себя дополнительными затратами, мужчина в кратчайшие сроки погасил всю сумму задолженности и исполнительский сбор за несвоевременное принятие мер к оплате долга.

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