Сахалинец задолжал своему ребенку больше полумиллиона рублей
В отделе судебных приставов по Углегорскому району на исполнении находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, обязанного ежемесячно выплачивать ¼ часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Должник решение суда исполнять добровольно не торопился, в связи, с чем у него образовалась задолженность более 500 тысяч рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УФССП.
Судебным приставом-исполнителем была проведена проверка имущественного положения должника, которая показала, что официального источника дохода и счетов в кредитных организациях мужчина не имеет, однако, согласно сведениям ГИБДД, в его собственности находится автомобиль, в отношении которого представитель закона вынес постановление о запрете на регистрационные действия.
Гражданин всячески избегал общения с представителями власти, в связи с чем был объявлен в розыск. В результате розыскных мероприятий выяснилось, что должник попытался продать автомобиль в другом городе и переоформить его на иного владельца. Так было установлено его фактическое место проживание и новое место работы. Теперь алименты будут удерживаться из его заработной платы.
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