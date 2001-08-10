Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2019
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16:40, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Жителю Ноглик придется отработать просроченный штраф

Несвоевременная оплата штрафа обернулась для сахалинца необходимостью отбывания обязательных работ. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Как отмечают в ведомстве, в отделе судебных приставов по Ногликскому району в отношении местного жителя поступило шесть постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1800 рублей.

Однако в установленные законодательством сроки для добровольной оплаты гражданин указанные штрафы не оплатил, что привело к возбуждению исполнительных производств и явилось основанием для составления протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы долга, обязательных работ или административного ареста.

В итоге, рассмотрев административные дела, суд назначил должнику наказание в виде 180 часов обязательных работ. Более того, данное наказание не отменяет необходимость оплаты ранее вынесенных штрафов.

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