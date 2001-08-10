Больше 220 тысяч рублей задолжала островитянка своим детям

За игнорирование родительских обязательств перед несовершеннолетними детьми жительница Долинского района привлечена к административной ответственности. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УФССП.

Женщина, обязанная выплачивать 1/3 часть всех видов дохода на содержание своих детей, умышленно не исполняла решение суда, в результате чего сумма задолженности составила 226 тысяч рублей.

В ходе проверки имущественного положения гражданки установлено, что она не имеет принадлежащего ей имущества и денежных средств на расчётных счетах в кредитных организациях. Мер к официальному трудоустройству сахалинка не предпринимала, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе в виде привлечения к административной и уголовной ответственности. Более того, должница старалась избегать общения с представителями закона.

В итоге, за невыплату алиментов свыше двух месяцев без уважительных причин неплательщица была привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил женщине наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Однако, должница к отбытию наказания в виде обязательных работ не приступила и судебным приставом-исполнителем был составлен протокол согласно ч.4 ст.20.25 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого суд подверг гражданку административному аресту сроком на трое суток.

Если должница не начнет платить алименты, это обернётся для неё уголовным делом. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.