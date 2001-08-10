Невельчанка оплатила долги за ЖКХ, чтобы не лишиться имущества

В отделе судебных приставов по Невельскому району было возбуждено исполнительное производство в отношении местной жительницы. Она задолжала в пользу коммунальной компании более 30 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УФССП.

В целях принудительного взыскания долга судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество должницы. В результате в акт описи и ареста попала бытовая техника и сотовый телефон женщины. Представитель закона разъяснил невельчанке её право самостоятельно продать имущество стоимостью не более 30 тысяч рублей.

Обдумав свое положение и не желая лишиться нажитого имущества, а также обременять себя дополнительными затратами, женщина в кратчайшие сроки погасила всю сумму задолженности и исполнительский сбор за несвоевременное принятие мер к оплате долга.