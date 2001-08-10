Десять суток придется провести за решеткой алиментщику из Тымовского района
За игнорирование родительских обязательств перед несовершеннолетним ребенком житель Тымовского района подвергнут административному аресту. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УФССП.
Мужчина, обязанный выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание своего сына, умышленно не исполнял решение суда, в результате чего сумма задолженности составила более 60 тысяч рублей.
В ходе проверки имущественного положения гражданина установлено, что он не имеет принадлежащего ему на праве собственности имущества и денежных средств на расчётных счетах в кредитных организациях. Мер к официальному трудоустройству сахалинец не предпринимал, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе в виде привлечения к административной и уголовной ответственности. Более того, должник старалась избегать общения с представителями закона, в связи с чем был подвергнут принудительному приводу. При осуществлении принудительного привода гражданин воспрепятствовал законной деятельности должностного лица, что повлекло за собой составление протокола об административном правонарушении согласно ст.17.8 КоАП РФ.
В итоге, за невыплату алиментов свыше 2-х месяцев без уважительных причин неплательщик был привлечен к административной ответственности. Суд назначил должнику наказание в виде 10 суток административного ареста, а за административное правонарушение - штраф в размере 1000 рублей.
Если мужчина не начнет платить алименты, это обернётся для него уголовным делом и соответствующим наказанием - исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
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