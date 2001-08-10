Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2019
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15:00, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Корсаковскую пекарню арестовали за 3,5 млн долга

ООО «Изобилие» задолжало более 3,5 млн рублей в пользу физического лица. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного управления ФССП.

В отдел судебных приставов по Корсаковскому району поступил исполнительный документ в отношении юридического лица о взыскании  суммы долга в пользу физического лица. ООО «Изобилие» заключило договор займа условия, которого вовремя не выполнило, в связи с чем дело дошло до суда, а впоследствии — до судебных приставов. В итоге, в отношении должника было возбуждено исполнительное производство о взыскании в принудительном порядке более 3,5 млн рублей.

В ходе проверки имущественного положения юридического лица было установлено, что за ним на праве собственности зарегистрирована мини-пекарня.  Данная мини-пекарня была подвергнута аресту. Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи арестованного имущества, а именно витрины, производственного оборудования, а так же самого помещения.

В случае отсутствия оплаты задолжности в кратчайшие сроки, а также исполнительского сбора в размере 7% от размера долга, вынесенного за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, арестованное имущество будет передано на оценку и реализовано.

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