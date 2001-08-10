Какая польза лечебного массажа спины для организма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Массаж считается частью национальной культуры. В каждой стране есть свои разновидности, которые могут кардинально отличаться друг от друга. Они обладают расслабляющим и оздоровительным эффектом, поэтому пользуются огромной популярностью. Проведя вечером сеанс релаксирующего массажа, можно быстро прийти в норму после тяжелого рабочего дня и даже снять отечность. Рассмотрим более подробно пользу лечебного массажа и главные особенности.

Польза лечебного массажа

Квалифицированные специалисты за несколько сеансов массажа помогут снять длительное напряжение в мышцах, снизить хроническую утомляемость и поднять настроение. Кроме того процедуры нормализуют кровообращение, делая кожу более эластичной и упругой. Особенное внимание уделяется проработке спины, благодаря этому проходят боли и улучшается общее состояние опорно-двигательной системы. Спортсменам рекомендованы такие сеансы перед соревнованиями. Они разогревают мышцы, повышают выносливость и стрессоустойчивость. Чтобы профессионально заниматься этой деятельностью лучше пройти курсы лечебного массажа https://ecolespb.ru/massage-school/kursy-lechebnogo-massazha.

Эффективность лечебного массажа

Профессиональные методики массажа позволяют не только расслабить человека, но и избавить от многих заболеваний, например, от остеохондроза и радикулита. Также, пройдя несколько сеансов, можно:

нормализовать кровоток в проблемных зонах;

ускорить обмен веществ;

уменьшить отложения солей;

убрать болевые ощущения;

восстановить душевное равновесие.

Польза лечебного массажа спины будет намного больше, если довериться опытному мануальному терапевту. Он точно знает все проблемные точки, массируя которые проходят боли и улучшается осанка.

Показания к проведению лечебного массажа

Существует множество показаний к массажу, так как он оказывает общеукрепляющее действие на весь организм. Он способен помочь даже при сниженном иммунитете, но обычно его назначают для:

снятия хронической усталости;

укрепления мышц;

придания коже тонуса и упругости;

снижения болей при остеохондрозе;

лечения нервных расстройств;

восстановление спины после травм;

нормализации осанки;

устранения косметических дефектов кожи.

Массаж спины необходим людям с малоподвижным образом жизни, особенно это касается водителей и офисных работников, которые вынуждены долгое время сидеть в одной позе. В этой зоне также находится много рефлекторных точек, благодаря чему можно воздействовать на весь организм правильно их массируя. Используя лечебный массаж польза для красоты также существенна. Он улучшает состояние кожных покровов разглаживая рубцы и мелкие шрамы.

Виды лечебного массажа

Существует несколько видов массажа. Все они назначаются в зависимости от состояния пациента и необходимо эффекта. Рассмотрим самые распространенные из них:

Классический — позволяет проработать пораженную зону привычными и простыми приёмами, не используя рефлекторную составляющую.

Точечный — приводит к снятию болевых ощущений, спазмов и напряжения за счет прорабатывания рефлекторных точек.

Периостальный — используется при наличии проблем с костно-мышечной системой, воздействуя на болевые места.

Соединительно-тканный — подразумевает проработку соединительной ткани в проблемных зонах.

Рефлекторный — воздействуя на специальные точки и нервные окончания выполняется благотворное влияние на внутренние органы.

Самомассаж — подходит для самостоятельного использования, но требует предварительной консультации у доктора.

Аппаратный — воздействие происходит при помощи передовых аппаратов, направляя радиоволны, ультразвук, вакуум, электрические импульсы или инфракрасное излучение.

Методики массажа назначаются индивидуально, подбираясь лечащим врачом. Только специалист может определить, какой именно массаж может понадобиться и сколько сеансов необходимо для максимального эффекта.

Приёмы лечебного массажа

Специалистами используются разные приёмы массажа, чтобы в нужной степени проработать проблемные места. Однако есть и основные движения, которые необходимо освоить.

Поглаживание

С этого начинается любой массаж. Мягкие движения позволяют разогреть тело. Они же используются в завершении процедуры, чтобы успокоить разогретые мышцы. Так снимаются отеки, проходит усталость и улучшаются все функции организма.

Растирание

Применяется в местах, где наблюдается плохое кровообращение. Хорошо влияет на суставы и полезно для ног. Его можно выполнять как ладонью, так и ребром руки двигаясь по спирали или гребневидно. Во многом характер растирания зависит от используемой техники и необходимого результата.

Выжимание

Напоминает поглаживание, но более ускоренное и интенсивное, чтобы проработать внутренние слои. Помогает убрать отеки, нормализовать кровоток и ускорить обмен веществ.

Разминание

Чаще всего задействуется в классическом массаже. Эффект достигается за счет проработки проблемных мышц. Они могут захватываться, оттягиваться и раскатываться, что способствует улучшению питания волокон и повышению их тонуса.

Вибрация

Руками выполняются различные хлопки и встряхивания, может применяться и вибромассажер. Благодаря этому улучшается циркуляция крови и расслабляются мышцы.

Какие бы приемы ни были использованы, главное — не допускать неприятных ощущений. Тогда массаж будет приносить только пользу.

Особенности выполнения лечебного массажа

При помощи качественного массажа можно значительно улучшить общее состояние организма. Многие замечают, что, регулярно посещая процедуры, они стали меньше простуживаться и прошло хроническое напряжение. Однако для длительного эффекта специалисты рекомендуют делать массаж не реже 2 раз в год по 10–15 сеансов. Всё это сделает тело более выносливым и стрессоустойчивым.

Противопоказания

Несмотря на все преимущества массажа с ним нужно быть предельно осторожным. Следует избегать посещения неквалифицированных специалистов, которые могут только навредить, неправильно массируя проблемные зоны. Кроме того, процедура имеет некоторые противопоказания, такие как:

кожные проблемы;

аллергия;

психические и инфекционные заболевания;

повышенная температура тела;

болезни кровеносной системы;

онкология;

наличие в крови алкоголя;

воспалительные процессы.

Медики убеждают, что, несмотря на целый список противопоказаний, в основном польза лечебного массажа для организма неоспорима и используется большей частью людей. Он способен снять усталость и привести в тонус мышечные волокна. Однако важно перед сеансом проконсультироваться с врачом, который поможет подобрать максимально полезную и безопасную технику.