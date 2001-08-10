Что делать, если девушка ревнует к одногруппницам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Часто студенты заводят личные отношения во время учебы в вузе. Это может быть первая влюбленность или первые серьезные отношения. Однако не редко они мешают учебе молодых людей. Почему? Чаще всего виной становятся незрелость, отсутствие понимания партнера, а также желание быть постоянно вместе. Представьте себе, именно это теплое состояние влюбленности создает проблемы в отношениях людей.

Конечно, самая частая причина для ежедневных ссор – это ревность девушки к другим. Где чаще всего бывает студент? В университете. Здесь он не только слушает лекции преподавателей, но и общается с ровестниками. Это значит, что он разговаривает и с девушками, и с парнями.

Молодой девушке неизвестно, о чем ее парень может общаться с другими. Она считает, что другие пытаются навязать себя и увести молодого человека. Но это же на самом деле не так. И как объяснить ей, что она себе все придумала?

Вопрос сложный, но давайте попробуем решить его.

1) Объясните девушке, что вы общаетесь со своими однокурсниками точно так же, как и она со своими одногруппниками. И если она сама не ведет себя назойливо для парней, то и большинство других девушек нейтральны к своим однокурсникам

2) Постарайтесь ей сказать, что ее ревность приводит к разрушению ваших отношений. Так, вы можете обратить ее внимание на свои поступки. Старайтесь говорить спокойно

3) Если вы помогаете одногруппницам, то посоветуйте им повысить уникальность онлайн самостоятельно. На сервисе Анти-антиплагиат.рф им помогут быстро и легко оформить работу и сдать ее на отлично. Если у вас не будет таких поводов для ревности девушки, то конфликтов реально может стать меньше.

4) Старайтесь чаще делать девушке комплименты. Возможно, ей просто не хватает вашего внимания. Именно поэтому она старается привлечь вас хотя бы скандалами. Дарите ей цветы и подарки, если вы действительно этого хотите

5) Старайтесь присмотреться к девушке. Возможно, она судит девушек по себе. Нередко люди ревнуют потому, что они сами ведут себя слишком навязчиво. Думают, что так ведут себя все люди. Попробуйте ее тоже приревновать. Возможно, она сама хотела, чтобы вы начали ее также ревновать.

Если вы попробовали все способы, но девушка продолжает ревновать вас к другим, то подумайте о дальнейших отношениях с ней. Возможно, она просто пытается расстаться с вами.

Мы надеемся, что один из наших советов поможет вам в решении проблемы.