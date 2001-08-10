Сатиновый натяжной потолок - гармония в вашем доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вы много работаете. Ритм Вашей жизни напряжен до предела. Чего Вы хотите, приходя домой? Конечно же, спокойствия, тишины, гармонии. И именно стремление к полному расслаблению отражается в интерьере активных людей. Сатиновый потолок станет важной частью Вашего комфортного дома.

Стили интерьера, где идеален сатиновый натяжной потолок

− Минимализм, Хай-тек. Эти стили выбирают люди творческие и одновременно обожающие технологии. С одной стороны, ничего лишнего. С другой стороны, четкость, наполненность пространства функционалом. Сатиновый ПВХ полностью соответствует логике этих стилей. Он ровный как бумага, идеально гладкий. Но при этом притягивает тени, чем рождает творческие мысли.

− Классика. В этом стиле главное элегантность и изящество. Каждая деталь подобрана со вкусом, украшения возможны, но без излишества. Если Вы добавили декор на стены, выбрали мебель с сдержанным рисунком, то на потолок уже декор неуместен.

− Романтизм. Вернемся к свойству сатинового потолка притягивать тени. Это идеальное условие для создания романтического настроения.

Где заказать сатиновый ПВХ потолок в Туле

Есть два варианта ответа на этот вопрос. Можно утонуть в поисковике, перебирать десятки предложений по монтажу натяжных потолков в Туле. Все подрядчики будут себя хвалить, обещать сделать качественно и красиво. Но предлагаем послушать логику.

− Компания «Орион» работает 10 лет. Сотрудники этого предприятия установили более 10 000 потолков. Такая мощная практика позволяет ювелирно точно установить сатиновый потолок для Вас.

− Большой выбор световых решений. Световую систему на натяжной потолок нужно продумать до установки. Потом придется переделывать полностью. Точечные светильники, подвесная люстра, а может светодиодные линии − все эти варианты Вы обсудите с сотрудниками «Ориона».

− Гарантия на сатиновый натяжной потолок 10 лет. Почему так много? Все просто. При правильном уходе натяжные потолки без желтизны и провисаний служат более 15 и более лет.

Сотрудники «Ориона» проведут грамотную предмонтажную подготовку. Проконсультируют, расскажут о случаях, когда больше подойдет не сатиновый ПВХ, а тканевый натяжной потолок. Таких случаев два − для балкона, и для загородного, дома, в который хозяева приезжают редко. Причина: сатиновый потолок чувствителен к перепадам температур. А еще сотрудники «Ориона» подберут оптимальные варианты освещения и расскажут о правильном уходе за потолком. И вы будете радоваться красоте своего дома долгие годы.

Цена на сатиновый потолок

Стоимость сатиновых натяжных потолков зависит от множества факторов.

Площадь потолка.

Белый, цветной или с фотопечатью вариант Вы выбрали.

Какую световую систему планируете.

Звоните в «Орион» или переходите на сайт https://potolki-orion-tula.ru. Сотрудник компании приедет к Вам в день обращения и рассчитает точную цену Вашего сатинового натяжного потолка.