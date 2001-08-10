Достоинства использования литого асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литой асфальт представляет собой материал, предназначенный для строительства дорог. Он состоит из смеси различного минерального сырья в виде песка, щебня либо специального порошка, а также битума, обладающего отличной вяжущей консистенцией. Подобная продукция изготавливается в специализированных смесителях, которые позволяют тщательно перемешивать все ингредиенты в процессе их нагревания.

Сегодня доставка асфальта такого типа осуществляется компанией «Центр Строительных Материалов». Она предлагает приобрести различные виды дорожно-строительной продукции. На ее сайте можно заказать как горячий, так и холодный вид асфальта. Первый может применяться для укладки дорожного покрытия, а второй – для ремонта ям на существующем полотне. Высокое качество продукции позволяет использовать ее в любое время года. Доставка дорожно-строительных материалов осуществляется компанией по всей территории Москвы.

Конечная стоимость асфальта может зависеть от различных факторов. На ценообразование подобного материала оказывают влияние различные ингредиенты, входящие в его состав, а также способ его производства. Чем сложнее процесс смешивания составляющих, тем дороже будет продукция.

Литой асфальт становится все более востребованным в дорожно-строительной отрасли. Он отличается уникальными преимуществами и отличными эксплуатационными качествами. Продукт обладает высоким уровнем подвижности. Благодаря этому он способен равномерно распределяться по любой поверхности. При этом такое сырье не нуждается в дополнительном уплотнении. После остывания материал получает большую прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Он не боится перепадов температур, высоких нагрузок и деформаций во время жаркого либо холодного времени года.

Обычно такой вид асфальта используют для создания верхних слоев дорожного покрытия. Однако его можно применять и для оборудования основы для будущего полотна. Из-за гидроизоляционных свойств подобной продукции ее часто используют для укладки дорожных магистралей поверх мостовых сооружений. Востребован литой асфальт и для монтажа на аэродромах, в тоннелях, на городских площадях, автостоянках и других территориях. Часто его применяют и для ямочного ремонта. Такой материал можно использовать для укладки даже при отрицательных температурах окружающего воздуха.