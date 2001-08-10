Акриловые ванны в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выбор ванны сегодня сравним по сложности с поиском работы: рынок пестрит сотнями различных предложений, каждое из которых может оказаться со скрытым подвохом. Помимо классических чугунных магазины предлагают купить акриловые ванны, а также ванны из других самых различных материалов. Акрил — легкий, белоснежный, интересных форм и нестандартных моделей. Что это за полимер, насколько он надежен и прост в уходе и стоит ли акриловая ванна своих денег?

Один полимер — два уровня качества

Акрил — это общее название для двух видов полимеров. Первый — это сплав полиметилметакрилата и акрило-нетрилбутадиенстирола. Содержание собственно полимера в нем невысоко, поэтому ванны из АБС-акрила очень дешевы и крайне ненадежны. Из-за низкой плотности материала срок их службы составляет около 3 лет, в течение которых на поверхности образуются сколы, трещины и царапины, которые практически не поддаются реставрации. Такие ванны выглядят хорошо лишь пару месяцев после начала использования.

Второй тип полимера — 100% литьевой акрил. Из-за отсутствия в составе материала примесей ванны получаются крепкими, надежными и износостройкими. Их отличает высокая цена и качество. Далее речь пойдет именно о таких изделиях.

ПроизводствоДля изготовления ванн из 100% акрила используют листы полимера толщиной 6-7 мм. Их нагревают и при помощи пресса придают необходимый вид. Далее изделие покрывают водоотталкивающим материалом, стекловолокном и армирующей сталью, охлаждают и проверяют на наличие скрытых дефектов. Процесс занимает не более суток.



Производство ванн сложных форм требует использования более пластичного материала, поэтому перед прессовкой лист-заготовку истончают до 4-5 мм. Это несколько ухудшает прочность будущей ванны.

Преимущества акриловых ванн

Ванны из высококачественного полимера имеют свои плюсы:

Легкость конструкции. В отличии от чугунных и металлических ванн, акриловые легки. Их вес составляет в среднем 20-30 кг. Модели с гидромассажным оборудованием немного тяжелее — около 35 кг. Небольшая масса значительно упрощает их установку и транспортировку.Ударопрочность. Акрил ударостоек и прочен. Никакие случайно упавшие в ванну или на бортик вещи не смогут повредить ни качество покрытия, ни конструкцию ванны.Большой выбор моделей. Простота производства позволяет делать из акрила ванны самых причудливых форм и нестандартных размеров, оснащенных всевозможными системами гидро-, аэро- и комбинированного массажа.Низкая теплоотдача. Акриловые ванных быстро нагреваются и хорошо держат тепло.Низкий уровень шума. В отличии от чугунных ванн, в которых шум наливающейся воды может быть слышен во всем подъезде, акриловые ванны практически полностью поглощают звуки, что делает их самыми бесшумными ваннами на сегодняшний момент.Возможность реставрации. Акриловые ванны легко поддаются восстановлению: специалист при вас нанесет на ванну новый слой акрила, который высохнет и скроет под собой любые повреждения и въевшуюся грязь.Гигиеничность. Микроорганизмы и бактерии не могут размножаться на акриловой поверхности, поэтому ванна будет чистой даже без использования агрессивных средств.Обилие функций. Большая часть акриловых ванн имеет встроенную функцию гидромасссажа, аэромассажа и форсунки, подголовники и ручки для более комфортного мытья.

Недостатки

Наряду с плюсами акриловые ванны имеют ряд минусов, которые кому-то могут показаться несущественными, а для кого-то стать причиной отказа от покупки.

- Дороговизна. Цены на ванны из 100% литого полимера начинаются от 30 000 рублей и стремятся к бесконечности.

- Неустойчивость к чистке. Полимерные ванну плохо переносят химическую и абразивную чистку. Акрил на их поверхности от агрессивных очистителей может становиться рыхлым и шершавым, а жесткая губка оставит царапины. Используйте экологически-безвредные мягкие средства для того, чтобы привести ванну в порядок.

- Возможность деформации. Как и любой полимер, акрил может деформироваться от резкого перепада температур или постоянного контакта с горячей водой. По возможности избегайте наливать в такую ванну кипяток и ледяную воду. Прочность и стойкость к деформации зависит от толщины армирующего слоя: чем он выше, тем лучше.

Особенности

Из-за своего маленького веса акриловая ванна легко переворачивается и опрокидывается. Это означает, что ставить ее отдельно нельзя. Ванна должна быть частично или полностью вмонтирована в стену. Переднюю поверхность также можно закрыть кафельной плиткой.

Акриловые ванны выпускаются в большой цветовой палитре: по желанию можно выбрать стандартную белоснежную или кремовую ванну, с черным покрытием, нанесенным узором или цветную.

Поверхность ванны гладкая, но не скользящая, что делает ее идеальной для семей с детьми и пожилых людей.

Акрил легко поддается штамповке и вырезанию отверстий: именно поэтому большинство ванн с различным оснащением — гидромассажем и подсветкой — акриловые.

Срок службы акриловой ванны - 15-20 лет.

Акрил не впитывает никакие виды красок и загрязнений, поэтому в такой ванной можно рисовать пальчиковыми красками и гуашью без последствий.

Виды и конфигурацииАкриловые ванны могут быть простого прямоугольного дизайна, а также причудливых форм: круглые, овальные, квадратные, вытянутые, многоугольные, изогнутые и многие другие. Длина и ширина стандартной ванны начинается от 170*70, однако на рынке сантехники можно найти акриловые поддоны для душа и даже мини-бассейны. Средняя глубина ванн— 40 см.

Где купить акриловую ванну?

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