Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Австралии рынок цифровой рекламы регулируется федеральными законами, в некоторых штатах профильными агентствами, а также органами саморегулирования. В процессе также участвуют физические лица. Они несут ответственность за бездействие при выявлении нарушений в цифровых, а также других видах рекламных материалов.

Кто регламентирует австралийский рынок интернет-рекламы

За содержанием цифровых маркетинговых материалов, особенностями раскрытия информации в них следит Комиссия потребителей. Она руководствуется законом страны о правах потребителей, который обязывает рекламодателей, компании точно информировать потребителей, запрещает вводить их в заблуждение.

Кроме того, за рынком цифровой рекламы следят следующие организации:

Австралийское управление по коммуникациям и СМИ;

Департамент связи;

Австралийский комиссар по информации.

Особое внимание перечисленные контролирующие органы проявляют к рекламным компаниям, работающим в сфере IT, с годовым оборотом более 3 млн долларов.

При выявлении нарушений контролирующие органы обращаются за разъяснениями к рекламодателям. После рассмотрения разъяснений, компании даются соответствующие рекомендации. Чаще всего это предписание прекратить распространение материалов, нарушающих закон. Если решение контролирующих органов не выполняется, то разбирательство переходит судебную плоскость. Тут при доказательстве наличия нарушений действующих правил будет уже наложен штраф.

Рекламное законодательство Австралии

Ключевым в системе законодательного регулирования цифровой рекламы является «Закон о конфиденциальности», принятый в 1988 году. Он предписывает бизнесу использовать открытые и прозрачные алгоритмы обработки личных данных. Это касается информации о здоровье, а также:

кредитных и финансовых данных;

налоговых реквизитов;

агрегирования, которое приводит к идентификации пользователя.

Еще один базовый правовой норматив – «Закон о потребителях и конкуренции» 2010 года, который стимулирует «справедливую» торговлю, предупреждает монополистическое поведение рекламодателей.

«Закон о потребителях и конкуренции» касается не только компаний, но и физических лиц. Он предусматривает ответственность за бездействие, то есть пользователь обязан сообщить о нарушениях, в то время как умалчивание рассматривается как поведение, вводящее аудиторию в заблуждение. При этом необходимо представить доказательства нарушения рекламой закона, иначе обвинения предъявят за клевету.

Чтобы помочь рекламодателям и пользователям разобраться в хитросплетениях законодательства, было разработано «Руководство для бизнеса рекламы и продаж». Оно распространяется на все виды цифровой рекламы, независимо от типа технологии.

Что нельзя рекламировать в Австралии

Чтобы избежать судебных разбирательств, штрафов не стоит продвигать медицинские препараты и услуги, алкоголь, табак. Рекомендуется тщательно анализировать рекламные материалы перед публикацией. Они не должны содержать:

насилия, жестокости;

обнаженных тел;

дискриминационных мотивов;

призывов, слоганов, касающихся социальной безопасности.

При продвижении товаров, услуг на рынок Австралии рекомендуется пользоваться юридической поддержкой местных компаний. Это обеспечит быстрое решение возникающих спорных ситуаций. Опытные специалисты разработают маркетинговый план в соответствии с австралийским законодательством, особенностями целевой аудитории, что гарантирует постоянный и стабильный рост прибыли.