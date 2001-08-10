Особенности оперативной полиграфии и бизнес
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для успешного развития и продвижения бизнеса необходима качественная реклама. Многие предприниматели и организации используют с этой целью возможности оперативной полиграфии. Для информирования населения о появлении новых товаров и услуг в специализированных компаниях заказывают изготовление печатных изданий. В их список входят:
- информативные брошюры;
- красочные флаеры и листовки;
- визитные карточки;
- приглашения и прочие средства, предназначенные для информирования широких слоёв населения, привлечения клиентов и покупателей.
Печать буклетов и других изданий производится на цифровом оборудовании и выполняется в ограниченные сроки.
Оперативная полиграфия: отличия от обычной и преимущества
Когда-то, ещё до появления цифровой печати и лазерных принтеров, типографии предлагали клиентам изготовление солидных тиражей печатной продукции офсетным способом. Этот вид печати подразумевал ограничение минимального тиража, а выполнение заказа требовало немало времени, львиная доля которого расходовалась на подготовку.
С появлением новых технологий задача существенно упростилась. На выполнение заказа теперь требуется намного меньше времени, а качество исполнения только выросло. Печать визиток тиражом около 1000 экземпляров требует не более часа, включая процесс подготовки.
В список самых ярких преимуществ современной оперативной полиграфии входят:
- возможность печати небольших тиражей в рекордно короткие сроки;
- высокое качество продукции;
- возможность печати на любых поверхностях;
- универсальность;
- печать по макету заказчика или по разработанному специалистами компании;
- любой дизайн;
- любые сочетания текстовых и графических материалов.
Единственный недостаток, который можно найти в этой технологии — более высокая про сравнению с офсетом цена. Но это полностью компенсируется огромной скоростью выполнения заказа и прочими преимуществами.
Немного о процессе
Печать листовок и другой продукции выполняется в несколько этапов:
- Подготовка. Создание цифрового эскиза, разработка дизайна, наложение надписей и эффектов.
- Собственно печать на цифровом принтере. Материл для печати передаётся непосредственно с компьютера, возможна в случае необходимости оперативная коррекция.
- Дополнительная постпечатная обработка. Придание продукту товарного вида.
- Отправка продукции заказчику.
В постпечатную обработку входят процессы, позволяющие придать продукции задуманный вид. В неё входят ламинирование, нанесение глянца и нарезка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
11:03 Сегодня Малолетние вандалы резвятся в городском парке Южно-Сахалинска
09:26 Сегодня Сахалинцам рассказали, сколько необходимо проработать до "северной" пенсии
10:55 Сегодня На Сахалине за выходные выявлено более 50 водителей "подшофе"
11:24 Сегодня Сахалинским ветеранам труда хотят сохранить меры поддержки при переезде на материк
15:03 21 Июня Юный житель Корсакова попал под уголовное дело из-за кашпо и своей глупости
14:50 21 Июня СахГУ по-новому начал приёмную кампанию
14:46 21 Июня В Южно-Сахалинске пройдёт массовое мероприятие с показом матча России и Дании
14:44 21 Июня Мэрия Южно-Сахалинска почти закончила ремонтировать своё здание
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?