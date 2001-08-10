Особенности оперативной полиграфии и бизнес

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для успешного развития и продвижения бизнеса необходима качественная реклама. Многие предприниматели и организации используют с этой целью возможности оперативной полиграфии. Для информирования населения о появлении новых товаров и услуг в специализированных компаниях заказывают изготовление печатных изданий. В их список входят:

информативные брошюры;

красочные флаеры и листовки;

визитные карточки;

приглашения и прочие средства, предназначенные для информирования широких слоёв населения, привлечения клиентов и покупателей.

Печать буклетов и других изданий производится на цифровом оборудовании и выполняется в ограниченные сроки.

Оперативная полиграфия: отличия от обычной и преимущества

Когда-то, ещё до появления цифровой печати и лазерных принтеров, типографии предлагали клиентам изготовление солидных тиражей печатной продукции офсетным способом. Этот вид печати подразумевал ограничение минимального тиража, а выполнение заказа требовало немало времени, львиная доля которого расходовалась на подготовку.

С появлением новых технологий задача существенно упростилась. На выполнение заказа теперь требуется намного меньше времени, а качество исполнения только выросло. Печать визиток тиражом около 1000 экземпляров требует не более часа, включая процесс подготовки.

В список самых ярких преимуществ современной оперативной полиграфии входят:

возможность печати небольших тиражей в рекордно короткие сроки;

высокое качество продукции;

возможность печати на любых поверхностях;

универсальность;

печать по макету заказчика или по разработанному специалистами компании;

любой дизайн;

любые сочетания текстовых и графических материалов.

Единственный недостаток, который можно найти в этой технологии — более высокая про сравнению с офсетом цена. Но это полностью компенсируется огромной скоростью выполнения заказа и прочими преимуществами.

Немного о процессе

Печать листовок и другой продукции выполняется в несколько этапов:

Подготовка. Создание цифрового эскиза, разработка дизайна, наложение надписей и эффектов.

Собственно печать на цифровом принтере. Материл для печати передаётся непосредственно с компьютера, возможна в случае необходимости оперативная коррекция.

Дополнительная постпечатная обработка. Придание продукту товарного вида.

Отправка продукции заказчику.

В постпечатную обработку входят процессы, позволяющие придать продукции задуманный вид. В неё входят ламинирование, нанесение глянца и нарезка.