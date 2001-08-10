Как торговать на Forex: что надо знать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многие начинающие трейдеры приходят на биржу «Форекс». Для успешной торговли надо правильно выбрать брокера. Хороший вариант – Альфа Форекс, репутация на высоте, брокер давно и успешно работает на рынке, многие пользуются его услугами. В интернете можно получить о нем подробную информацию. Есть много отзывов, которые позволят составить полное впечатление. Любые разногласия и форс-мажоры будут разобраны и урегулированы в рамках законодательства.
Что надо знать для торговли на «Форексе»
Еще относительно недавно такая торговля считалась сложным занятием, доступным только специалистам. Но времена изменились, и теперь торгуют самые разные люди, в том числе и те, у которых отсутствует внушительный капитал.
Главный принцип торговли – приобретение валюты по низким ценам и последующая ее продажа по более высоким. Не лишним будет финансовое образование, но можно обойтись и без него, важен аналитический склад ума. Большое значение имеют практика и опыт, последний придет со временем.
Неопытному человеку лучше подготовиться. Для начала следует предпринять ряд шагов:
Прочитать полезную литературу. Есть много разных книг и статей, посвященных торговле на «Форексе».
Посетить обучающие вебинары, изучить регулярные обзоры рынка. Стоит собственные наблюдения и прогнозы сравнить с теми, которые делают профессионалы.
Открыть счет для новичков. Он такой же, как и стандартный трейдерский, во всем похож на настоящий, кроме того, что заработать реальных денег с ним нельзя.
Какую стратегию выбрать
Есть несколько разных стратегий, которые приносят торгующим доход. Существует краткосрочная торговля, она же – скальпинг. Ее используют те, кто выбрал краткосрочные сделки, которые занимают не больше нескольких минут. Это выбор людей, у которых нет крупного капитала. Отличная возможность часто зарабатывать небольшие суммы. Однако предварительно лучше подучиться торговле – стратегия относится к числу рискованных.
Другой вариант – долгосрочная торговля. Это выбор тех, кто хочет вложить крупную сумму и готов долгое время держать сделку открытой. Еще один способ – так называемая торговля на новостях. Различные события в мире способны оказывать серьезное влияние на курсы валют. Что-то поменялось в политике, произошли изменения в экономической обстановке – все это может стать поводом для получения прибыли. Делайте правильные выводы, чтобы получать большой доход.
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