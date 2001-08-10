Воздух и здоровье: как определить, чем мы дышим, и почему это важно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Загрязненный воздух негативно влияет на здоровье человека. В его составе могут находиться разные вредные вещества, от пылевых масс до диоксида серы. Точную оценку дают специальные анализы.
Как берут пробы воздуха и что такое аспираторы
Воздух входит в число важнейших ресурсов, которые нужны каждому человеку. Состав воздушных масс напрямую влияет на наше состояние здоровья и в целом на качество жизни.
Для определения точного состава воздуха применяются специальные методы и технологии. На странице https://labtime.ua/prinadlezhnosti-dlya-probootbornikov-c9981 можно посмотреть виды принадлежностей для пробоотборников, в том числе используемых для определения состава воздуха.
Специалисты используют разные способы, например, аспирационный метод и отбор проб в сосуды. Это актуально для разных сфер. Пробы берут в жилых помещениях, медицинских учреждениях, в зонах промышленных выбросов, на месте работы и т.д. Аспирация – один из самых популярных способов, суть которого заключается в фильтрации воздушных масс с помощью специальных веществ и устройств.
Процедура проводится с применением пробоотборников – аспираторов. Это специальные приборы, которые отбирают пробы на фильтры или сорбционные трубки. Особенности оборудования:
- несколько каналов;
- разные диапазоны расхода воздуха при пробах;
- встроенные таймеры.
Аспираторы могут иметь компактные размеры. Устройства часто поставляются в стильных кейсах (упрощают перевозку оборудования и защищают его от внешних воздействий). Примеры таких аспираторов представлены на странице https://labtime.ua/probootborniki-vozduha-c9318.
Аксессуары и расходные материалы для пробоотборников
Отбор воздуха может осуществляться в сосуды. Данный метод особенно актуален при высоком содержании в массах определенного вещества, либо когда требуется взять небольшой объем проб.
Есть разные способы проведения отборов, в ходе которых применяются специальные аксессуары, включая открытые чашки Петри (их устанавливают в точках отбора на несколько минут).
Метод применяется давно, отличается простотой и доступностью. После взятия проб чашки закрывают и проводят дальнейшие действия. По ссылке https://labtime.ua/probootborniki-vozduha-aksessuary-c9321 можно посмотреть расходников и аксессуаров к пробоотборникам.
Как провести анализ воздуха
Услугу нужно заказывать в специализированных учреждениях. Сотрудники выедут на место, отберут пробы, доставят их в лабораторию (соблюдая правила транспортировки и хранения), после чего проведут анализ в соответствии со стандартами и требованиями, предоставив результаты заказчику.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
11:03 Сегодня Малолетние вандалы резвятся в городском парке Южно-Сахалинска
09:26 Сегодня Сахалинцам рассказали, сколько необходимо проработать до "северной" пенсии
10:55 Сегодня На Сахалине за выходные выявлено более 50 водителей "подшофе"
11:24 Сегодня Сахалинским ветеранам труда хотят сохранить меры поддержки при переезде на материк
15:03 21 Июня Юный житель Корсакова попал под уголовное дело из-за кашпо и своей глупости
14:50 21 Июня СахГУ по-новому начал приёмную кампанию
14:46 21 Июня В Южно-Сахалинске пройдёт массовое мероприятие с показом матча России и Дании
14:44 21 Июня Мэрия Южно-Сахалинска почти закончила ремонтировать своё здание
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?