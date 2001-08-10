Воздух и здоровье: как определить, чем мы дышим, и почему это важно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Загрязненный воздух негативно влияет на здоровье человека. В его составе могут находиться разные вредные вещества, от пылевых масс до диоксида серы. Точную оценку дают специальные анализы.

Как берут пробы воздуха и что такое аспираторы

Воздух входит в число важнейших ресурсов, которые нужны каждому человеку. Состав воздушных масс напрямую влияет на наше состояние здоровья и в целом на качество жизни.

Для определения точного состава воздуха применяются специальные методы и технологии. На странице https://labtime.ua/prinadlezhnosti-dlya-probootbornikov-c9981 можно посмотреть виды принадлежностей для пробоотборников, в том числе используемых для определения состава воздуха.

Специалисты используют разные способы, например, аспирационный метод и отбор проб в сосуды. Это актуально для разных сфер. Пробы берут в жилых помещениях, медицинских учреждениях, в зонах промышленных выбросов, на месте работы и т.д. Аспирация – один из самых популярных способов, суть которого заключается в фильтрации воздушных масс с помощью специальных веществ и устройств.

Процедура проводится с применением пробоотборников – аспираторов. Это специальные приборы, которые отбирают пробы на фильтры или сорбционные трубки. Особенности оборудования:

несколько каналов;

разные диапазоны расхода воздуха при пробах;

встроенные таймеры.

Аспираторы могут иметь компактные размеры. Устройства часто поставляются в стильных кейсах (упрощают перевозку оборудования и защищают его от внешних воздействий). Примеры таких аспираторов представлены на странице https://labtime.ua/probootborniki-vozduha-c9318.

Аксессуары и расходные материалы для пробоотборников

Отбор воздуха может осуществляться в сосуды. Данный метод особенно актуален при высоком содержании в массах определенного вещества, либо когда требуется взять небольшой объем проб.

Есть разные способы проведения отборов, в ходе которых применяются специальные аксессуары, включая открытые чашки Петри (их устанавливают в точках отбора на несколько минут).

Метод применяется давно, отличается простотой и доступностью. После взятия проб чашки закрывают и проводят дальнейшие действия. По ссылке https://labtime.ua/probootborniki-vozduha-aksessuary-c9321 можно посмотреть расходников и аксессуаров к пробоотборникам.

Как провести анализ воздуха

Услугу нужно заказывать в специализированных учреждениях. Сотрудники выедут на место, отберут пробы, доставят их в лабораторию (соблюдая правила транспортировки и хранения), после чего проведут анализ в соответствии со стандартами и требованиями, предоставив результаты заказчику.