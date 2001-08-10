Взять кредит с плохой кредитной историей в Казахстане
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С каждым днем все больше людей обращаются в финансовые учреждения за такой услугой как кредит. Его оформляют на различные цели: на покупку недвижимости, на приобретение автомобиля или на срочный ремонт сотового телефона. В любом случае процесс оформления похож тем, что вы обращаетесь в кредитную организацию и скрепляете сделку договором.
Сегодня на рынке функционирует множество финансовых институтов, к которым можно обратиться за получением ссуды. Это банки второго уровня, микрофинансовые организации, ломбарды и прочее. Перечисленные субъекты отличаются между собой процентными ставками, размером займа, сроками и другими требованиями. Например, при обращении в банк, у вас потребуют множество справок о подтверждении дохода, а также наличие положительной кредитной истории является обязательным условием.
Кстати вам могут отказать в выдаче кредита, даже если у вас пустая «записная книжка», так как для банка вы будете клиентом с высоким риском. Поэтому, на первый раз получить максимальную сумму не получится.
Однако если вы хотите получить небольшую сумму, то можете обратиться в МФО. Многие компании постепенно переходят в онлайн режим, что позволяет прибегать к их услугам, не выходя из дома. Расскажем вам про одну из них, это онлайн сервис MoneyHelp.
Платформа, созданная лучшими разработчиками страны, помогает получить деньги быстро и просто. Если вы подходите под нижеперечисленные требования, тогда займ в MoneyHelp вам гарантирован:
- Являетесь гражданином РК.
- Вы в возрастном диапазоне от 21 года до 68 лет.
- Официально трудоустроены.
- Проживаете на территории РК.
Все, что от вас нужно - это устройство с бесперебойным интернетом и немного времени.
МаниХелп поможет вам, если:
- Деньги нужны здесь и сейчас.
- У вас нет времени ездить в отделение или стоять в очередях.
- Не хотите уведомлять своих близких о взятии заемных денег.
- У вас есть кредит с плохой кредитной историей.
- Не можете предоставить залоговое имущество.
Одобренная сумма поступает на карту сразу же после подписания договора. А получить ее можно на банковский счет и на карту. Обратите внимание на срок годности документов, так как при истекающем сроке, перевод может не осуществиться.
А вы знали? Если у вас есть кредит с плохой кредитной историей, онлайн займы от MoneyHelp могут в этом вам помочь. Нужно взять микрозайм и погасить его вовремя, а даже раньше времени. Тогда и другие финансовые учреждения заметят ваши старания.
Поэтому, поторопитесь взять микрокредит и повысить свой показатель платежеспособности!
По материалам https://moneyhelp.kz/kredit-s-plohoj-kreditnoj-istoriej.html
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