Взять кредит с плохой кредитной историей в Казахстане

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С каждым днем все больше людей обращаются в финансовые учреждения за такой услугой как кредит. Его оформляют на различные цели: на покупку недвижимости, на приобретение автомобиля или на срочный ремонт сотового телефона. В любом случае процесс оформления похож тем, что вы обращаетесь в кредитную организацию и скрепляете сделку договором.

Сегодня на рынке функционирует множество финансовых институтов, к которым можно обратиться за получением ссуды. Это банки второго уровня, микрофинансовые организации, ломбарды и прочее. Перечисленные субъекты отличаются между собой процентными ставками, размером займа, сроками и другими требованиями. Например, при обращении в банк, у вас потребуют множество справок о подтверждении дохода, а также наличие положительной кредитной истории является обязательным условием.

Кстати вам могут отказать в выдаче кредита, даже если у вас пустая «записная книжка», так как для банка вы будете клиентом с высоким риском. Поэтому, на первый раз получить максимальную сумму не получится.

Однако если вы хотите получить небольшую сумму, то можете обратиться в МФО. Многие компании постепенно переходят в онлайн режим, что позволяет прибегать к их услугам, не выходя из дома. Расскажем вам про одну из них, это онлайн сервис MoneyHelp.

Платформа, созданная лучшими разработчиками страны, помогает получить деньги быстро и просто. Если вы подходите под нижеперечисленные требования, тогда займ в MoneyHelp вам гарантирован:

- Являетесь гражданином РК.

- Вы в возрастном диапазоне от 21 года до 68 лет.

- Официально трудоустроены.

- Проживаете на территории РК.

Все, что от вас нужно - это устройство с бесперебойным интернетом и немного времени.

МаниХелп поможет вам, если:

- Деньги нужны здесь и сейчас.

- У вас нет времени ездить в отделение или стоять в очередях.

- Не хотите уведомлять своих близких о взятии заемных денег.

- У вас есть кредит с плохой кредитной историей.

- Не можете предоставить залоговое имущество.

Одобренная сумма поступает на карту сразу же после подписания договора. А получить ее можно на банковский счет и на карту. Обратите внимание на срок годности документов, так как при истекающем сроке, перевод может не осуществиться.

А вы знали? Если у вас есть кредит с плохой кредитной историей, онлайн займы от MoneyHelp могут в этом вам помочь. Нужно взять микрозайм и погасить его вовремя, а даже раньше времени. Тогда и другие финансовые учреждения заметят ваши старания.

Поэтому, поторопитесь взять микрокредит и повысить свой показатель платежеспособности!

По материалам https://moneyhelp.kz/kredit-s-plohoj-kreditnoj-istoriej.html