Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Защитить собственный автомобиль от угона в наше время считается необыкновенно простым делом – нужно только установить современную автомобильную сигнализацию и при необходимости поставить дополнительную механическую защиту. Подробнее читайте на странице.

Варианты защиты для автомобиля

Самой надежной считается механическая защита, при которой стальной шток производит блокировку руля и ручки КПП или даже АКПП. В последнем случае ручка скорости устанавливается на задний ход и все закрывается плотным замком, который просто невозможно выпилить аккумуляторной болгаркой.

Более совершенной можно посчитать электронную защиту автомобиля. В последнем случае устанавливаются емкостные датчики, которые в реальном времени производят мониторинг салона авто. Если происходит жесткий угон (хулиганы решили разбить стекло кирпичом), то система включает сирену и часто отправляет сообщение владельцу авто посредством сотовой связи. Можно поступить еще сложнее – докупить для системы еще и СИМ-карту. Это позволит владельцу авто слушать разговоры воров в салоне угнанного автомобиля.

Электронные защитные системы часто оснащаются компактным пластиковым брелком, который имеет дальность работы до несколько сотен метров, но часто – до 50 м, что считается вполне разумным вариантом. Если происходит угон, то система блокирует ДВС посредством использования иммобилайзера, который предотвращает поступление бензина в двигатель. Больше информации здесь.

Недостаток иммобилайзера заключается в том, что его электронный сигнал можно перехватить и расшифровать. На этот случай рекомендуется устанавливать еще и другое оборудование в виде антиграббера, который не дает злоумышленникам перехватывать сигнал между автосигнализацией и брелком.

Вполне хорошим решением окажется установка компактного и прочного GPS-маячка в потайном месте автомобиля. Если произойдет угон, то с помощью спутника полиция с легкостью найдет угнанный автомобиль. Данный тип маячка широко устанавливается в рулевых втулках дорогих велосипедов, так почему бы не использовать такую защиту и для собственного автомобиля. Маячок обладает емким аккумулятором, работает долго и позволяет предотвратить от угона как дорогой, так и любой бюджетный автомобиль.

Установка сигнализаций

Когда выбор сигнализации и дополнительного оборудования сделан, важно выбрать надежный установочный центр. При установке важно учитывать радиус действия системы, тип координирования, количество брелоков и другие дополнительные функции.

Чтобы установка прошла успешно, лучше всего обратиться в надежную компанию. Рекомендуется выбирать узкопрофильный сервисный центр. Читайте тут. Такие организации делают более качественный монтаж противоугонного оборудования, и при этом они могут внедрить в машину больше полезных опций. Более того специалисты смогут помочь определиться с выбором подходящей сигнализации и проконсультировать по вопросам ее эксплуатации.