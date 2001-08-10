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Свадебные хлопоты: что и когда делать?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современная подготовка к свадьбе напоминает подготовку к съемкам серьезного фильма с большим бюджетом. Приходится учитывать массу мелочей, договариваться с большим количеством специалистов, тратить крупные суммы…
Подготовку к торжеству, даже если оно будет достаточно скромным, советуют начинать хотя бы за полгода до даты, а если вы живете в крупном городе – то и за год, чтобы успеть забронировать нужных вам специалистов. Если вам нужен фотограф на свадьбу в Киеве, не стоит расслабляться.Ведь все лучшие фотографы обычно имеют запись на несколько месяцев вперед.
Давайте попробуем кратко рассмотреть, что и в какой последовательности следует делать. За основу возьмем период в полгода.
За шесть месяцев
• Определитесь со стилем свадьбы и фотосъемки, изучите рынок свадебных услуг в вашем городе.
• Решите, нужна вам фото- или видеосъемка, или сразу обе этих услуги.
• Постарайтесь определиться с моделью свадебного платья и костюма для жениха, изучите предложения магазинов и салонов, где предлагается одежда и обувь для женихов и невест.
• Изучите предложения парикмахеров и визажистов, продумайте образ невесты.
За пять месяцев
• Договоритесь с выбранным фотографом и видеографом о съемке, обсудите все нюансы или просто забронируйте время и назначьте организационную встречу ближе к дате свадьбы.
• Забронируйте на день торжества визажиста и парикмахера, договоритесь о пробной прическе или макияже. • Закажите банкетный зал, где будет проходить свадебный вечер.
• Договоритесь на дату проведения свадьбы об услугах ведущего.
За четыре месяца
• Самое время позаботиться об одежде и обуви для свадьбы для жениха и невесты: сделать заказ портному или забронировать наряд в салоне, заказать его в зарубежном или отечественном магазине.
• Начните закупать все, что нужно для оформления зала, машин, закажите изготовление или доставку всех аксессуаров, от сумочки невесты до свадебных бокалов.
За три месяца
• Отличный срок для съемки лав-стори и проведения пробной прически и макияжа (эти два мероприятия вполне можно совместить).
• Подтвердите все договоренности со свадебными специалистами.
• Озаботьтесь поисками транспорта.
• Начните подыскивать кольца или закажите их изготовление у ювелира.
Оставшееся время
Забот все еще хватает – сходить на примерки, разослать приглашения, заказать меню, подать заявление, еще раз все перепроверить. В идеале, последних несколько недель вам следует посвятить отдыху и релаксации, чтобы на свадьбе предстать перед гостями во всем великолепии.
Источник - https://olegasvideo.com.ua/
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