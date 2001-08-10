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Дефектоскопист обучение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дефектоскопист – это человек, который занимается проверкой и диагностикой ультразвуковой аппаратуры, а также её ремонтом в случае выявления каких-либо дефектов. Данную специальность можно сравнить с профессией врача. Последний так же занимается выявлением слабых точек в обследуемом объекте с целью устранения и предотвращения аварийных ситуаций.
Особенности профессии
По мнению Министерства труда России, дефектоскопист является весьма перспективной профессией. Хороший специалист в сфере неразрушающего контроля всегда найдёт работу.
Чтобы стать экспертом, необходимо обладать:
- умением сосредотачиваться на деталях;
- способностью быстро переключать внимание с одного предмета на другой и умением концентрироваться на нём на протяжении какого-то временного промежутка;
- способностью адекватно реагировать на стрессовые факторы;
- а также навыком ориентирования на логические умозаключения и объективные факты.
Дефектоскопист должен:
- хорошо разбираться в устройстве ультразвуковой аппаратуры,
- понимать физическую суть ультразвуковой дефектоскопии,
- владеть методикой определения технологической пластичности металлов,
- а также знать основы науки о строении и свойствах материалов на основе металлов.
Где обучиться?
Обучиться необычной профессии можно в Инновационном национальном институте дополнительного профессионального образования (ИНИСО). Данное учебное заведение позволяет получить качественное обучение на базе среднего общего или высшего образования. Оно также занимается профессиональной переподготовкой специалистов. Ознакомится с курсом дефектоскопист можно здесь.
Основными преимуществами получения образования в ИНИСО являются:
- невысокая стоимость и возможность оформления рассрочки;
- возможность получения образования без отрыва от трудовой деятельности;
- современный подход к обучению и использование современных информационных и телекоммуникационных наработок в образовательном процессе;
- возможность освоения основной образовательной программы в сокращенный срок.
По завершению курсов повышения квалификации ИНИСО вручает соответствующий документ, защищённый специальной вотермаркой. После завершения курсов профессиональной переподготовки так же выдаётся документ об образовании – диплом установленного образца о присвоении новой квалификации, защищённый водяным знаком. Документ об образовании, выданный Инновационным институтом ДПО, считается престижным во всех регионах РФ.
Курсы дефектоскопистов
ИНИСО проводит следующие курсы дефектоскописта:
- по капиллярному контролю;
- по магнитному и ультразвуковому контролю;
- по визуальному и измерительному контролю.
Подробности и подробное описание тут.
Курс дефектоскописта по ультразвуковому контролю позволяет пройти обучение специальности всего за 60 дней. На лекциях преподаются все нужные знания по электронике, обслуживанию и эксплуатации аккумуляторов, правилам безопасности работы с кислотами. Слушатели обеспечиваются учебно-методическими материалами и получают доступ к электронной библиотеке дистанционного портала. Курсы посвящённые профессии «дефектоскопист», обучение на которых длится 340 часов, включают в образовательную программу также самостоятельную работу и выполнение практических заданий.
По окончании обучения на курсах по магнитному контролю, а также по завершении других программ, связанных с профессией, студент получает свидетельство – удостоверение дефектоскописта. Форма обучения – очная или заочная – в документах не указывается. Оставьте заявку на обучение по ссылке.
Курсы «Дефектоскопист по визуальному контролю» и «Дефектоскопист по капиллярному контролю» так же длятся не более 2 месяцев. Примечательно, что на каждом из них разрешается контролировать интенсивность обучения в зависимости свободного времени.
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