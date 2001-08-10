2 основных формата кадрового аутсорсинга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Штатное содержание персонала – традиционный метод обеспечения организации трудовыми ресурсами. Однако в последние годы все больше предпринимателей переходят на субподрядное привлечение работников. Это существенно упрощает кадровое делопроизводство на фирме, избавляет от необходимости содержать в штате специалистов для его ведения, оптимизирует постоянные издержки, способствует повышению продуктивности основной деятельности и увеличению доходности компании.

Субподрядное привлечение персонала достигается с применением различных управленческих технологий. К примеру, аутстаффинг позволяет вывести работников организации за пределы официального штата (переоформить в агентство), сохраняя над ними привычный фактический контроль. Лизинг кадров открывает доступ к временному найму квалифицированных специалистов (бухгалтеров, юристов и т.д.).

Наиболее же популярной управленческой технологией в этом ряду является аутсорсинг работников - https://outsourcing-kadrov.ru/autsorsing. Данная услуга предполагает привлечение трудовых ресурсов из компании подрядчика, для временной или постоянной занятости. Заказать ее можно в специализированном агентстве кадрового аутсорсинга - https://outsourcing-kadrov.ru/.

Основные форматы сотрудничества заказчика и подрядчика:

Аренда персонала у профессионального аутсорсера.

Делегирование бизнес-процесса на внешнее управление.

Общее между этими форматами то, что в обоих случаях в решении задач компании принимают участие люди, которые в ней не числятся – внешние кадры. Однако есть и существенное различие. Рассмотрим его подробнее!

Важное отличие

При аренде персонала источником (поставщиком) трудовых ресурсов выступает агентство кадрового аутсорсинга. При делегировании бизнес-процесса на внешнее управление – оно же. Но в случае аренды функции фактического руководителя выполняет заказчик. А в случае делегирования бизнес-процесса – подрядчик.

Арендуя работников в агентстве, предприниматель получает в распоряжение необходимую численность сотрудников требуемой квалификации и специализации. Он сам решает, как вовлекать субподрядный персонал в деятельность своей компании. Привлеченные кадры выполняют должностные инструкции, заказчик получает результат, аутсорсер – оплату по контракту за услуги труда работников.

Делегируя бизнес-процесс на внешнее управление, предприниматель освобождает организацию от необходимости его ведения. Этим занимается компетентный подрядчик. Компания же получает нужный результат и оплачивает его исполнителю по контракту. Данный формат обходится несколько дороже, чем аренда персонала, ведь при его реализации аутсорсер занимается еще и менеджментом. Однако ресурсы фирмы не распыляются на ведение второстепенного бизнес-процесса.