18:38, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Виды Email рассылок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Есть разные типы рассылок, но какой-то единой иерархии не существует. Вы не найдете ее ни в отечественных, ни в зарубежных источниках. Это понятно: есть письма, которые с одинаковым успехом вписываются в характеристики разных видов.
Тем не менее, как-то квалифицировать их надо. Для этого можно применить приведенную в этой статье типологию. Здесь мы вкратце расскажем, какие типы рассылок есть, и как создавать письма конкретного вида. Если хотите подробней узнать про виды эмейл-рассылок, здесь вы найдете более полную информацию.
Классификация рассылок по целям
Триггерные
Подходят для товаров и услуг, отправляются сразу же после определенных действий подписчиков. Состоят из следующих видов:
welcome письма - содержат информацию о том, что получит человек, получая эту рассылку;
подтверждение подписки или отписки, смена пароля и др. - Double-Opt-In нужен для подтверждения актуальности контактных данных;
письма благодарности - благодарите за проявление лояльности, большую покупку, оставленный отзыв, регистрацию на мастер-класс, пройденный тест;
поздравления с Днем рождения - проявите особое отношение, вручите подарок (персональную скидку и т.п);
напоминание о покупках, оставленных в корзине - этот простой ход позволяет поднять продажи на 30%;
сбор дополнительных данных, опросы - это необходимо для дальнейшего взаимодействия с целевой аудиторией.
Продающие
Используются во всех видах бизнеса, включают в себя сообщения об акциях, скидках, других маркетинговых шагах, нацеленных на активизацию продаж. В таких постах рекомендуется обозначать временные рамки, устанавливать прочие ограничения. Например, указать, что продажи будут только с такого-то числа по такое-то и т.п.
Реактивационные
Отправляются при снижении активности аудитории либо большого перерыва в рассылке. Цель - вернуть внимание подписчика. Часто для повышения эффективности такие письма сопровождаются каким-то бонусом для получателя.
Контентные
Некоммерческие, информационные. Должны нести пользу получателю. Могут быть следующих видов:
ситуативные - сообщения об изменившемся расписании, условиях работы и т.д; это может быть подборка популярных направлений путешествий от турагентства, например;
еженедельные, периодические, регулярные (дайджесты, журналы и т.п) - давайте подписчикам тематические статьи, которые будут интересны читателю и принесут пользу, что повысит лояльность целевой аудитории;
новости сайта - сообщайте обо всех обновлениях, повышении функциональности сайта или приложения, новых разделах, поступлениях, изменениях, касающихся продукта.
Выбирайте из приведенного списка те виды, которые закроют потребности покупателей или клиентов и повысят лояльность аудитории. Лучше всего проводить такие маркетинговые компании, если используется специальная программа для емейл рассылки. Например, посмотрите, какие шикарные возможности предлагают продукты компании ePochta.
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