Детские инвалидные коляски: виды и особенности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для детей с травмами и заболеваниями, ограничивающими физические возможности, разрабатываются удобные инвалидные коляски. Один из производителей специальных средств передвижения – Otto Bock.

Инвалидные коляски для активности и прогулок

Необходимость в использовании колясок возникает в разных случаях: лечение, восстановление после травмы или операции, длительное применение (например, при инвалидности). Часто необходимость в удобных средствах передвижения возникает у детей с ДЦП.

Комфортные детские коляски Otto Bock позволяют выбираться на свежий воздух, поддерживать активность, прогуливаться, встречаться со знакомыми и друзьями.

Виды колясок

Различают несколько средств передвижений в зависимости от назначения:

уличные – оснащаются специальными колесами с хорошими амортизационными свойствами, они обеспечивают плавность хода при движении по неровным дорожным поверхностям;

для дома – на таких моделях устанавливаются литые колеса;

универсальные – используются как внутри помещений, так и на улице для прогулок.

При выборе нужно смотреть на грузоподъемность, тип колес (литые или пневматические шины), наличие подножек (позволяют менять положение ног, чтобы они не отекали и не уставали) и др.

Необходимо ориентироваться на тип средства передвижения, например, детская инвалидная коляска Отто Бок активного типа дает ребенку возможность больше двигаться. Такие модели специально разрабатываются для поддержания активности – спорт, участие в разных мероприятиях, быстрое передвижение, игры и т.д. Изделия отличаются повышенной прочностью и функциональностью.

Примеры детских инвалидных колясок Otto Bock

В линейке бренда представлено несколько моделей, например, кресло-коляска Otto Bock «Старт Юниор», оснащенная ручным приводом. Средство подходит для использования дома и для уличных прогулок.

Особенности модели:

привлекательный современный дизайн;

универсальность;

подножки с регулируемой высотой;

поворотные колеса (литье и надувные);

противопролежневая подушка.

Возможна дополнительная комплектация столиком, ремнями, подголовником и др.

Otto Bock «Авангард Тин»

Активная инвалидная коляска для детей. Продуманная конструкция обеспечивает комфорт во время прогулок и отдыха. Расширенная передняя часть рамы упрощает пересадку. Кресло-коляска очень легко управляется, отличается высокой маневренностью. Предусмотрен широкий набор дополнительных опций, включая укороченную подножку, амортизаторы, защитные боковины из пластика и др.

Моделей много, поэтому когда возникает необходимость, ребенку всегда можно подобрать комфортное средство передвижения, которое поможет ему поддерживать активность.