Детские инвалидные коляски: виды и особенности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для детей с травмами и заболеваниями, ограничивающими физические возможности, разрабатываются удобные инвалидные коляски. Один из производителей специальных средств передвижения – Otto Bock.
Инвалидные коляски для активности и прогулок
Необходимость в использовании колясок возникает в разных случаях: лечение, восстановление после травмы или операции, длительное применение (например, при инвалидности). Часто необходимость в удобных средствах передвижения возникает у детей с ДЦП.
Комфортные детские коляски Otto Bock позволяют выбираться на свежий воздух, поддерживать активность, прогуливаться, встречаться со знакомыми и друзьями.
Виды колясок
Различают несколько средств передвижений в зависимости от назначения:
- уличные – оснащаются специальными колесами с хорошими амортизационными свойствами, они обеспечивают плавность хода при движении по неровным дорожным поверхностям;
- для дома – на таких моделях устанавливаются литые колеса;
- универсальные – используются как внутри помещений, так и на улице для прогулок.
При выборе нужно смотреть на грузоподъемность, тип колес (литые или пневматические шины), наличие подножек (позволяют менять положение ног, чтобы они не отекали и не уставали) и др.
Необходимо ориентироваться на тип средства передвижения, например, детская инвалидная коляска Отто Бок активного типа дает ребенку возможность больше двигаться. Такие модели специально разрабатываются для поддержания активности – спорт, участие в разных мероприятиях, быстрое передвижение, игры и т.д. Изделия отличаются повышенной прочностью и функциональностью.
Примеры детских инвалидных колясок Otto Bock
В линейке бренда представлено несколько моделей, например, кресло-коляска Otto Bock «Старт Юниор», оснащенная ручным приводом. Средство подходит для использования дома и для уличных прогулок.
Особенности модели:
- привлекательный современный дизайн;
- универсальность;
- подножки с регулируемой высотой;
- поворотные колеса (литье и надувные);
- противопролежневая подушка.
Возможна дополнительная комплектация столиком, ремнями, подголовником и др.
Otto Bock «Авангард Тин»
Активная инвалидная коляска для детей. Продуманная конструкция обеспечивает комфорт во время прогулок и отдыха. Расширенная передняя часть рамы упрощает пересадку. Кресло-коляска очень легко управляется, отличается высокой маневренностью. Предусмотрен широкий набор дополнительных опций, включая укороченную подножку, амортизаторы, защитные боковины из пластика и др.
Моделей много, поэтому когда возникает необходимость, ребенку всегда можно подобрать комфортное средство передвижения, которое поможет ему поддерживать активность.
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